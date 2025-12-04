В Удмуртии выявили фейк о переименовании топонимов с учетом вклада президента

В Удмуртии опровергли информацию из соцсетей об указе главы республики о подготовке перечня топонимических объектов для переименования. Согласно фейку, одна из причин создания списка — актуализация наименований «с учетом вклада президента Владимира Путина в становление и развитие России». Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Фото: ЦУР Удмуртии

По запросу ЦУР в региональном минкультуры эту информацию назвали недостоверной. «Министерство не получало поручений, связанных с подготовкой и предоставлением перечня топонимических объектов, предполагаемых к переименованию, а также с проведением каких-либо мероприятий по данному направлению»,— следует из ответа.

По словам руководителя удмуртского ЦУР Татьяны Шумихиной, такие вбросы распространяются для дезинформации населения. «Очередной фейк направлен на создание искусственного ажиотажа вокруг вопросов историко-культурного наследия и топонимики»,— сказала она. Она добавила, что попытка манипуляции пресечена.

Напомним, ранее ЦУР зафиксировал фейк о проведении конкурса школьных сочинений на тему «Как моя семья платит налоги», победителям которого обещали встречу с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.