Карлос Алькарас объявил о прекращении сотрудничества с тренером

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и тренер Хуан-Карлос Ферреро завершили сотрудничество. Об этом теннисист сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Карлос Алькарас

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ферреро тренировал Алькараса с 2019 года (тогда игроку было 16 лет). За это время испанец выиграл 24 титула, в том числе шесть — на турнирах Большого шлема, а также стал серебряным призером парижской Олимпиады.

«Спасибо, что превратил мои детские мечты в реальность.— написал Алькарас.— Нам удалось подняться на вершину. Если наши пути и должны были когда-то разойтись, то в этой точке. Спасибо тебе за все, Хуанки».

Ферреро — в прошлом успешный теннисист, экс-первая ракетка мира, победитель Roland Garros — завершил карьеру в 2012 году. В 2017-м он стал тренером Александра Зверева, тогда занимавшего 11-е место в мировом рейтинге. Это сотрудничество продлилось меньше года.

Арнольд Кабанов