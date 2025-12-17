«Острый красный дублирует энергетику огня»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об оттенках, подходящих для встречи Нового года.

Хотя год Огненной лошади по китайскому календарю наступит только в феврале, в нашей советско-российской традиции давно укоренилось другое: мы начинаем учитывать символику наступающего знака уже в новогоднюю ночь. Поэтому вопрос, в чем встречать, возникает неизбежно. И в этом году ответ достаточно прост. Лошадь в огненной стихии любит цвета импульсивные, живые, сильные, и мода по счастливой случайности сходится с китайским календарем.

В подборке трендов осени-зимы 2025-го, опубликованной Vogue, одним из ключевых оттенков заявлен Chili Pepper Red. Не классический алый, не бордо, а более яркий, чистый, острый красный, тот самый, который дублирует энергетику огня. Этот цвет появился у разных дизайнеров — от минималистичных однотонных платьев до строгих брючных костюмов. В total look он работает безошибочно, но если вам нужна более сдержанная формула, то Chili Pepper прекрасно комбинируется с глубоким синим, графитовым, угольно-черным.

Интересно, что в этом сезоне вообще много оттенков, которые подходят по духу Огненной лошади — от mocha brown до electric aubergine, но именно Chili Pepper Red образует редкое совпадение модной тенденции и культурного контекста. Если вы выбираете красное в эту новогоднюю ночь, вы одновременно следуете и тренду, и многолетней традиции надевать то, что могло бы понравиться символу наступающего года.

