Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как скрутка из листьев табака стала предметом элитарного потребления и символом свободы.

В Европу кубинские сигары попали лишь в XVIII веке. До этого Испания зорко стерегла свое наследие. Сигары оказались куда более эстетичной и элегантной альтернативой нюхательному и жевательному табаку. К тому же, они были дорогими и редкими — идеальный предмет элитарного потребления. И джентльмены не устояли. Сигарные клубы и курительные мгновенно обрели популярность в Лондоне, а затем и по всей Европе.

Однако после Первой мировой на смену сигарам пришли сигареты в удобных бумажных гильзах. И сигары стали принадлежностью либо богатых и всемогущих, таких как Уинстон Черчилль, либо опасных криминальных типов. И лишь на Кубе позиции сигары незыблемы. Государственный бренд Cohiba пользуется невиданной для острова экономической свободой, потому что для кубинцев сигара — и вправду символ свободы. Именно она заставила европейцев склониться перед маленьким карибским островом. Так что не силой единой.

