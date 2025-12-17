Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как участницы турнира по бадминтону пытались избежать встречи с китайским дуэтом Тянь Цин и Чжао Юньлэй.

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Одна из самых распространенных причин запланированных поражений во многих видах спорта — это выбор соперника на более высокой стадии турнира. Например, в 2010 году на чемпионате мира по баскетболу сборная Греции очень не хотела играть в play-off с лучшей командой Европы — Испанией. Игроки тогда решили уступить сборной России. Доказать, конечно, никто ничего не смог, но Греция в том матче была столь расслаблена, что даже тренер нашей команды Дэвид Блатт назвал все происходящее детским садом, а игру соперника — позором.

Самое смешное, что обмануть судьбу греки не смогли. Дело в том, что в другом решающем матче случилась сенсация: новозеландцы обыграли французов, и Греция все-таки вышла против Испании, где уступила. Но вся эта баскетбольная история, хоть и выглядела сомнительно и скандально, не заставила организаторов наказать виновных. Поймать за руку игроков было сложно. Но то, что устроили представители бадминтона на парном олимпийском турнире в Лондоне в 2012 году, уже можно назвать спортивным криминалом.

Главным фаворитом тогда был китайский дуэт Тянь Цин и Чжао Юньлэй. С ними никто не хотел встречаться в четвертьфинале, поэтому две пары из Южной Кореи и дуэты из Китая и Индонезии решили играть не в бадминтон, а в поддавки. А теперь представьте: Олимпиада, легендарный «Уэмбли», тьма народу — и вдруг такое шоу, где каждый розыгрыш состоит из одного, максимум двух ударов. Арбитр взывал к разуму участниц, трибуны свистели, но спортсменки словно не замечали ничего вокруг. К счастью, в этот раз наказание было жестким. Всех участниц представления дисквалифицировали за явное отсутствие стремления к победе. Кстати, тогда это решение открыло дорогу к бронзовым медалям российской паре: и Нина Вислова, и Валерия Сорокина оказались на олимпийском подиуме.

Владимир Осипов