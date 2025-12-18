Спертое дыхание

Сибирские регионы остаются в лидерах антирейтингов по состоянию экологии. Многие города округа характеризуются высоким уровнем загрязненности воздуха и окружающей среды. Особенно «отличились» в 2025 году Красноярский край, Омская и Иркутская области, которые заняли 77-е, 76-е и 74-е места из 83 субъектов РФ в «Национальном экологическом рейтинге». Кроме того, в сибирских городах остаются нерешенными проблемы в сфере обращения с мусором. Как власти сибирских регионов пытаются изменить ситуацию к лучшему — в обзоре «Ъ-Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На долю СФО приходится 32% всех выбросов в атмосферу от стационарных источников на территории РФ — 5,4 млн т из 17,1 млн т

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ На долю СФО приходится 32% всех выбросов в атмосферу от стационарных источников на территории РФ — 5,4 млн т из 17,1 млн т

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Тяжелый воздух

Сибирский федеральный округ относится к зоне высокого и очень высокого потенциала загрязнения атмосферы. Для него характерны такие неблагоприятные метеорологические условия, как высокая повторяемость приземных температурных инверсий, застоев воздуха, слабых ветров, туманов.

По данным «Национального экологического рейтинга» общественной организации «Зеленый патруль», в котором учитываются природоохранный, социальный и промышленно-экологический индексы, в десятку аутсайдеров по экологическим показателям входят три сибирских региона. Это — Красноярский край, Омская и Иркутская области. Они заняли 77-ое, 76-ое и 74-е места соответственно, из 83 субъектов РФ, где проводилась оценка. Внизу списка также оказались Кузбасс (73-е мест), Новосибирская область (71-е), Тыва (67-е) и Хакасия (58-е). Лучшее положение — у Алтайского края (37-я позиция) и Томской области (22-е место). И парадокс Сибири — ее регион, Республика Алтай, возглавляет этот рейтинг.

В конце ноября 2025 года Росгидромет опубликовал отчет, согласно которому в 116 российских городах уровень загрязнения оценивается как высокий или очень высокий, а из 38 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы 19 находятся в Сибирском федеральном округе. Это Абакан, Ачинск, Бийск, Братск, Вихоревка, Зима, Канск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Новокузнецк, Свирск, Томск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск и Шелехов. К основным источникам выбросов в их атмосферу относят предприятия топливно-энергетического комплекса и транспорт, также на уровень загрязнения особо влияет использование угля в отоплении в частном секторе.

«Общий объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на территории РФ в 2024 году составил 17,1 млн т. Из них более 5,4 млн т — в Сибирском федеральном округе (32% всех выбросов), в Уральском — 3,6 млн т (21%), в Приволжском — 2,5 млн т (15%)», — говорится в отчете. — Общий объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в РФ в 2024 году составляет 4,8 млн т, из них 1,1 млн т — в Центральном федеральном округе, что составляет 22% выбросов от автотранспорта в целом по России. Выбросы от автотранспорта в Приволжском округе составляют 0,9 млн т в год, в Сибирском — 0,8 млн т, в остальных округах — менее 0,5 млн т. Большую часть выбросов автотранспорта во всех округах составляет оксид углерода».

Из 39 сибирских городов с регулярными наблюдениями за загрязнением атмосферного воздуха в 27 уровень загрязнения атмосферы характеризуется как высокий и очень высокий. В них проживает 69% городского населения округа.

Основные источники загрязнения атмосферы крупнейших сибирских городов — автомобильный и железнодорожный транспорт, тепловые электростанции, металлургические заводы, производства строительных материалов, заводы радиоэлектронной, машиностроительной, химической промышленности. Главным источником загрязнения воздуха выступает автотранспорт.

Как ранее отмечал в разговоре с «Ъ-Сибирь» заместитель исполнительного директора новосибирской компании раздельного сбора мусора «Арктика Сити» Евгений Книжник, в Новосибирске наблюдается малое число дорог при большом количестве строящегося жилья и коммерческих объектов, что способствует регулярному образованию дорожных заторов и, как следствие, концентрированному накоплению в воздухе вредных веществ.

Основные источники загрязнения атмосферы в Омске — предприятия химии и нефтехимии, машиностроения, тепловые электростанции, предприятия оборонной отрасли промышленности, стройматериалов, промышленные и коммунальные котельные. В Красноярске — это предприятия машиностроения, цветной металлургии, химии, теплоэнергетики, строительной индустрии, на долю которых приходится до 90% всего объема выбросов, котельные и автотранспорт. Свой вклад в загрязнение воздуха в сибирских городах вносят выбросы от печного отопления в частных домах.

Планы и деньги

Новосибирской области в этом году Фонд национального благосостояния выделил 1,2 млрд руб. на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры. Как пояснил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров, за счет федеральных и областных средств в городе-участнике федерального проекта «Чистый воздух» Искитиме планируется строительство новой газовой котельной и тепловых сетей в микрорайоне Южный вместо старой угольной котельной АО «НЗИВ» 1968 года. Проект планируется начать в 2026 году и завершить в ноябре 2027 года. Его реализация призвана повысить качество теплоснабжения для 17 тыс. горожан и улучшить экологию города.

Изменить к лучшему экологическую ситуацию в Сибири призвана и газификация. Омская область для этого получит дополнительное финансирование на снижение выбросов по федеральному проекту «Чистый воздух». Как сказано в распоряжении правительства России, дополнительная субсидия пойдет на газификацию частного сектора в Омске — перевод жилых домов с печного на газовое отопление. В результате общий объем субсидий региону на 2025 год составит 367 млн руб. В угольном Кузбассе программа социальной газификации реализуется в 25 населенных пунктах, где есть сети газораспределения. В 2025 году построено 280 км газопроводов и создана возможность для подключения 8 тыс. домов, заключено более 19 тыс. договоров на подключение к газу частных домовладений. Всего в регионе есть техническая возможность для подключения 24 тыс. домов. В Иркутской области, по данным пресс-службы областного правительства, в 2025 году газифицировали 352 частных домовладения в Братске в рамках федерального проекта «Чистый воздух», и до конца 2026 года планируют подключить к газу еще 880 домов.

Еще одним средством снизить негативное воздействие предприятий на окружающую среду призвано стать регулирующее воздействие на загрязнителей — квоты на выбросы. По информации руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Елены Качкановой, в 2025 году лимиты на выбросы установлены для 60 объектов негативного воздействия в Кемерове. Чтобы добиться снижения общего уровня загрязнения атмосферного воздуха предприятия должны внедрять новые технологии, модернизировать оборудование или сокращать источники выбросов. По данным Законодательного собрания Кузбасса, к концу 2026 года в регионе планируется сократить выбросы опасных загрязняющих веществ на 50% по сравнению с 2017 годом. Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев отмечает, что снижение уже составило 33,7%.

Бюджет Красноярского края предусматривает 7,5 млрд руб. расходов по нацпроекту «Экологическое благополучие» в 2026-2028 годах на улучшение качества воздуха в Минусинске, Лесосибирске и Ачинске. Их направят, в частности, на перевод частного жилого сектора на экологичное электрическое или газовое отопление, либо установку современных твердотопливных котлов. В Красноярске до конца 2025 года такие котлы должны установить в 1332 домах. Аналогичная работа ведется в Хакасии, где в Абакане в 2025 году планируется установить их в 310 домах.

Мусорный вопрос

Непросто складывается в сибирских регионах и создаваемая «мусорной реформой» новая сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Несмотря на отдельные положительные примеры реализованных или запущенных проектов, единая и отлаженная система обращения с отходами в округе, по оценкам властей и экспертов, пока не сложилась. В Новосибирской области, в частности, непростая ситуация складывается с региональным оператором по обращению с ТКО — АО «Спецавтохозяйство». На конец 2025 года компания накопила около 2 млрд руб. долгов, при этом ее финансовые проблемы начались с перемены юридического статуса (в конце прошлого года «Спецавтохозяйство» сменило статус МУП на АО).

«У регоператора дыра в бюджете, которая годами закрывается субсидиями из областного бюджета. Сейчас в связи с изменением его статуса начались проблемы с получением этой субсидии, власти в срочном порядке пытаются их решить, но пока не могут, и уже начались проблемы с вывозом мусора в сельской местности, с вывозом крупногабаритных отходов в городе в частном секторе»,— отмечает Евгений Книжник.

По словам эксперта, для снижения экологической нагрузки в городах мусорные полигоны нужно строить в сельской местности. Но реализовать такие проекты возможно далеко не всегда. Так, общественники считают неудачным место под полигон в районе села Плотниково под Новосибирском, где вокруг много населенных пунктов, садоводческих обществ. «Сейчас расторгли концессию, по словам губернатора, будут заключать новую. И какие будут участки в этой новой концессии? Если будут те же самые, проблемы останутся прежними — общественность будет возмущаться, все это будет очень плохо смотреться для имиджа субъекта федерации, и ни к чему хорошему не приведет»,— полагает господин Книжник.

Тем временем, в декабре 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о завершении проектирования и прохождении государственной экспертизы левобережного комплекса строительства мусоросортировочных комплексов. Регион получил подтверждение от Российского экологического оператора (ППК РЭО) о том, что проект может претендовать на льготное финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и ВЭБ.РФ. От последнего финансирование получит проект комплекса по обработке и обезвреживанию ТКО в Кемеровском муниципальном округе в Кузбассе. Там предусмотрены автоматизированное мусоросортировочное предприятие мощностью 350 тыс. т ТКО в год и комплекс по обезвреживанию отходов (туннели компостирования) мощностью 175 тыс. т в год. По информации министерства экологии и природных ресурсов Кузбасса, ввод комплекса запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Запуск этого предприятия позволит перерабатывать 100% отходов, образующихся в зоне «Север» Кузбасса с 1,2 млн жителей, и снизить объем размещения отходов на действующих полигонах более чем на 45%. Общий бюджет строительства комплекса составляет более 4,5 млрд руб., около 80% затрат планируется профинансировать за счет кредитных средств ВЭБ.РФ, в том числе с использованием субсидии Минпромторга России. В начале декабря 2025 года пресс-служба правительства Кузбасса сообщила, что ВЭБ.РФ направил первый транш в размере 1 млрд руб. на этот проект. По данным гендиректора ООО «РИИР Инвест» Таисии Пыжовой, этот концессионный проект реализуется по инициативе «РИИР Инвест», подписавшей в 2019 году соглашение с правительством Кузбасса и направившей свыше 1 млрд руб. собственных инвестиций.

В Омской области комплекс по обращению с ТКО строится в Тарском районе со сроком пуска в 2026 году. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, предприятие будет обрабатывать до 45 тыс. т мусора в год, доля отбора вторичного сырья составит 15-30%, а участок компостирования рассчитан на переработку 24 тыс. т органики. До 2028 года планируется построить аналогичные, но более мощные комплексы в Омском и Таврическом районах. По данным минприроды региона, к их строительству еще не приступили, хотя изначально назначенные сроки уже вышли. В декабре 2025 года региональное заксобрание внесло в Госдуму РФ проект закона, в котором предлагает продлить до 1 января 2028 года эксплуатацию мусорных полигонов, не включенных в госреестр объектов размещения ТКО, что означает продолжение вывоза мусора в сельские районы.

На прошедшей 11 декабря прямой линии глава Республики Алтай Андрей Турчак отметил проблему с вывозом мусора в удаленных районах региона. Мусорная реформа еще не завершена, подчеркнул он, пояснив, что потребность в спецтехнике уже закрыта полностью, теперь идет обустройство контейнерных площадок. Он также отметил, что до сих пор не все население удалось убедить платить за вывоз мусора, в ряде районов собираемость не превышает 30%. Самый низкий показатель в Кош-Агачском районе, там же — самые большие проблемы во взаимоотношениях населения и мусорного оператора.

По мнению юриста Евгения Фурина, работающего со спорами в сфере обращения с отходами, неплатежи за вывоз мусора в большинстве случаев показывают непонимание самого смысла мусорной реформы: что именно изменилось, почему вывоз мусора так подорожал, если до реформы все было понятнее, проще и все работало.

Вероника Сенцова