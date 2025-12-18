Сибирский портфель: ставка на ставку

Темпы привлечения банковских кредитов бизнесом и физическими лицами в 2025 году уменьшались в Сибири по мере роста стоимости кредитов. Однако и снижение процентных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России пока не привело к существенному росту кредитования. Эксперты считают, что темпы повышения доступности банковских ресурсов еще недостаточны для потребителей, одновременно отмечая необходимость содействия развитию бизнес-среды со стороны региональных властей. Значимым фактором 2025 года, повлиявшим на динамику кредитного портфеля сибирских корпоративных и розничных заемщиков, стало снижение ключевой ставки. До середины года она была неизменной и составляла 21%, затем постепенно опустилась до 16,5%. «Кредитный рынок начал сжиматься в момент роста ключевой ставки до 21%, однако у компаний был некоторый запас прочности. Но в этому году мы увидели резкое снижение возможностей финансирования за счет банковских кредитов»,— говорит заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета Новосибирского госуниверситета Светлана Бекарева. По словам руководителя проектов консалтинговой группы «Полилог» Евгения Зленко, сокращение выдач кредитов в 2025 году произошло как в корпоративном, так и в розничном сегментах. И после июньского смягчения денежно-кредитной политики Банка России ситуация с кредитованием сибирского бизнеса изменилась незначительно.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Банка России, в мае 2025 года, за месяц до снижения ключевой ставки, средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам для юрлиц СФО сроком до года составляли 20,6%, а свыше года — 18,3%. Затем снижение ключевой ставки повлекло за собой уменьшение процентных ставок по банковским кредитам, что несколько повысило доступность финансовых ресурсов для бизнеса. В сентябре 2025 года средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам для юрлиц сроком до года снизились до 17,5%, а свыше года до 15,8%. Как отмечают в банке «Ак Барс», во втором полугодии 2025 года на динамику ключевой ставки чутко реагировал сегмент среднего и крупного корпоративного бизнеса, повышенная активность была зафиксирована в запросах привлечения оборотного капитала.

В начале года объем кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринимателям СФО, был немногим более 220 млрд руб.: в январе 221,9 млрд. руб. и 220,2 млрд. руб. в феврале 2025 года. На июль, через месяц после начала снижения ключевой ставки, объем выдач кредитов составил 431,7 млрд руб., однако в сентябре вновь упал до 321,6 млрд. руб. Причем показатель стал худшим среди регионов России — на 17,1% меньше в сравнении с тем же месяцем 2024-го. Тогда как в целом по стране объем кредитования бизнеса снизился на 2,3%. Тем не менее, по словам Светланы Бекаревой, этот вариант финансирования для компаний остается приоритетным. Выпуски акций, облигаций и цифровых финансовых активов пока не столь значимы.

По данным банка «Ак Барс», во второй половине 2025 года, по мере снижения уровня ключевой ставки, компании стали активнее брать кредиты, в том числе с плавающей процентной ставкой. Среди сибирских регионов в первые два месяца 2025 года по выдачам кредитов бизнесу лидировали Новосибирская и Кемеровская области, сменяя друг друга на первых местах. С марта 2025 года первенство захватил Красноярский край, лишь в июле уступив Новосибирской области. В результате, по итогам трех четвертей года, наибольшие объемы банковских кредитов привлек бизнес Красноярского края (649 млрд руб.), далее расположились Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области. Всего же юрлица и ИП Сибири получили от банков 2,798 трлн руб., что составило 4,7% от общего объема кредитов, выданных бизнесу по всей стране. Из этой суммы на долю малого и среднего сибирского бизнеса пришлось 854 млрд руб. Здесь лидером кредитования стала Новосибирская область (259 млрд руб.), за ней выстроились Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области.

Портфель становится тощим

К началу октября 2025 года задолженность сибирского бизнеса по кредитам достигла 3,85 трлн руб., при этом доля малого и среднего бизнеса составила 977 млн руб. По общей задолженности СФО стал аутсайдером среди федеральных округов России, и единственным с отрицательной динамикой «год к году» — 2,4%. В целом по Российской Федерации к этому времени кредитный портфель бизнеса достиг 80,74 трлн руб. с ростом за год на 9,3%. Сибирские объемы в федеральном портфеле занимают 4,8%.

Просроченная же задолженность сибирского бизнеса к началу октября 2025 года составила 143 млрд руб. с годовым приростом в 19,4%. Это третье место с конца по всем федеральным округам страны — перед Южным и Приволжским округами. При этом доля сибирской просрочки составила 4,96% от общероссийского объема.

Светлана Бекарева перечисляет факторы, определяющие кредитную активность банков с учетом региональной специфики. Это рост общего уровня занятости в регионе, повышение доходов населения и поступательная динамика в развитии малого и среднего бизнеса. Сибирский федеральный округ, по ее данным, отличает более высокий уровень безработицы. «По остальным же параметрам СФО близок к другим округам страны»,— говорит эксперт.

Однако в разрезе отдельных банков динамика ссудной задолженности может заметно различаться. По данным ВТБ, в Новосибирской области кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка по итогам девяти месяцев 2025 года увеличился на 11% и достиг 60,8 млрд руб. При этом около половины кредитного портфеля средних и малых предприятий приходится на программы с господдержкой. По мнению управляющего ВТБ в Новосибирской области Сергея Никулина, начавшийся цикл снижения ключевой ставки дает предпринимателям осторожный сигнал для корректировки стратегии развития бизнеса. «Мы уже наблюдаем тренд на увеличение кредитной активности»,— отмечает он.

«Раньше других возобновили активность в кредитовании компании из секторов с высокой оборачиваемостью средств, которые имеют устойчивый спрос и могут быстро адаптироваться к изменениям»,— сообщили в банке «Ак Барс». По информации кредитной организации, такими секторами стали торговые предприятия (включая маркетплейсы), производственные компании, участвующие в импортозамещении, фирмы, работающие в проектах государственно-частного партнерства или имеющие долгосрочные контракты с крупными заказчиками, и микропредприятия в сфере обслуживания (бытовые услуги, общепит, салоны красоты).

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Кредитное потребление

Розничный рынок также позитивно отреагировал на смягчение денежно-кредитной политики Банка России, хотя динамика процентных ставок в различных сегментах этого рынка отличалась. В марте 2025 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам жителей СФО сроком до одного года составляли 29,3%, а по более длительным — 22,5%. В сентябре ставки для сибиряков составили 29,5% и 18,4% соответственно, то есть проценты уменьшились только по долгосрочным кредитам. Незначительно изменилось и среднерыночное значение полной стоимости беззалоговых потребительских кредитов суммой до 100 тыс. руб. Если с 1 января по 31 марта 2025 г. она составляла 39,67%, то с 1 июля по 30 сентября 2025 г. снизилась до 39,62% годовых. В середине года заместитель председателя правления банка «Акцепт» Лариса Кучендаева отмечала, что спрос на кредитование в розничном сегменте постепенно увеличивается. Это подтверждается статистикой Банка России: темпы выдачи кредитов физлицам в СФО в третьем квартале 2025 года стали выше по сравнению с динамикой второго квартала: +28,5 млрд руб. и +8,4 млрд руб. соответственно.

Интересно, что на фоне снижающейся ключевой ставки объемы выдач кредитов физическим лицам в СФО заметно упали в сентябре по сравнению с августом и выросли в октябре, превысив августовские уровни (228 млрд руб., 217 млрд руб. и 236 млрд руб. соответственно). Руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Эдуард Коложвари полагает, что это могло быть следствием совокупности нескольких причин, в том числе спада ажиотажа после летнего снижения процентных ставок со стороны заемщиков и некоторого ужесточения политики кредитования со стороны банков. При этом для заемщиков, получающих регулярные выплаты на свой банковский счет, перемены к лучшему были заметнее — полная стоимость их потребительских кредитов уменьшилась с 35,72% годовых в первом квартале до 32,84% в третьем квартале 2025 года. Это свидетельствует о более выгодных условиях потребительского кредитования для «зарплатных» клиентов — они для банков выглядят менее рисковыми заемщиками.

Перспективы заимствований

Снижение ключевой ставки и удешевление стоимости банковских кредитов пока не привели к заметному росту сибирского кредитного портфеля. По мнению исполнительного директора УК «Альфа-Капитал» в Новосибирске Василия Клепикова, даже при актуальном значении ключевой ставки инфляция в 4–6% делает условия для бизнеса и потребителей сложными. В то же время эксперты осторожны в прогнозах по дальнейшему существенному уменьшению ключевой ставки. ВТБ ожидает, что средняя ключевая ставка ЦБ в 2026 году составит 15%, а курс рубля в первом квартале 2026 года опустится до 90 руб. за доллар.

«Думаю, что регулятор будет постепенно снижать ключевую ставку, которая является основным инструментом монетарной политики и определяет сейчас состояние всего финансового сектора экономики. То есть, скорее всего, в следующем году кредитные ресурсы будут в большей степени доступны бизнесу»,— рассуждает Светлана Бекарева, задаваясь далее вопросом: насколько они будут нужны бизнесу и будут ли соответствовать возможностям его развития? По мнению эксперта, здесь очень важна региональная специфика работы администраций по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и жизни людей как потребителей продукции и услуг этого бизнеса.

По оценке банка «Ак Барс», для стимулирования активного возвращения малого бизнеса к кредитованию в 2026 году необходимы дальнейшее снижение ключевой ставки, сохранение и расширение программ льготного кредитования, дальнейшая цифровизация банковских услуг. В свою очередь, Евгений Зленко полагает, что в следующем году банки могут быть вынуждены увеличивать резервы на покрытие просроченной задолженности, особенно в сегментах МСП и экспортно-ориентированных отраслях. Это может снизить прибыльность банковского сектора в регионе.

