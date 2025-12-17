Белоусов: снижена угроза вторжения ВСУ в Белгородскую и Курскую области

Группировкой войск «Север» освобожден крупный приграничный город Волчанск и продолжается создание «зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях. В результате снижена угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, что позволило приступить к разминированию территории. Об этом 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уже очищено более 150 тыс. га, уничтожено около 3 млн взрывоопасных предметов. Началось восстановление социальной и экономической инфраструктуры в приграничных районах. Это создает условия для налаживания мирной жизни граждан», — цитирует Минобороны Андрея Белоусова.

Господин Белоусов также рассказал, что в текущем году Минобороны построило шесть новых госпиталей, в том числе в приграничных регионах — Курской и Брянской областях. В следующем году введут еще шесть госпиталей на полторы тысячи коек.

Украинские вооруженные формирования вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за освобождение региона продолжались до 26 апреля 2025-го. За это время погиб 331 мирный житель и пострадали более 550 человек. В начале ноября стало известно, что более 300 тел жителей Суджи Курской области, погибших от рук ВСУ, вывезли и передали родственникам.

Денис Данилов