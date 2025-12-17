НБА примет решение о необходимости расширения в 2026 году

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может быть расширена с 30 до 32 команд. Окончательное решение по этому вопросу организация примет в 2026 году, сообщил комиссар лиги Адам Сильвер, слова которого приводит The Athletic.

Глава НБА сообщил, что с наибольшей долей вероятности новые команды появятся в Сиэтле и Лас-Вегасе. Между тем он отметил, что лига оценивает «уровень заинтересованности» и проводит «глубокий экономический анализ». Адам Сильвер также не исключил возможности переезда существующих команд. В то же время он подчеркнул, что «для переезда необходимо желание руководства». «То, что некоторые рынки приносят меньший доход, чем другие, не означает, что они не достойны клубов НБА», — сказал комиссар.

Сиэтл с 1967 по 2008 год был представлен в НБА командой «Суперсоникс», на счету которой один чемпионский титул (1979). Эта франшиза впоследствии была перевезена в Оклахому и стала называться «Оклахома-Сити Тандер». В Лас-Вегасе клуба НБА никогда не было. В 2018 году там была основана женская команда «Эйсес», выступающая в WNBA. Помимо этого, в городе проходят матчи Летней лиги НБА.

Арнольд Кабанов