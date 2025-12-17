Дагестан получит 1,3 млрд рублей на постройку модульных отелей

Дагестан получил федеральную поддержку на 2025-2027 годы в размере 1,3 млрд руб. на создание модульных отелей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Как следует из сообщения, региональные власти направили в Минэкономразвития России 36 заявок на реализацию инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры. Одобрение получили 11 инициатив.

Дополнительно в рамках единой субсидии регион привлек 274 млн руб. до 2027 года. Общий объем финансирования в 2025 году составит около 350 млн руб. Уточняется, что порядка 90 млн руб. направят на поддержку и продвижение мероприятий для развития туризма, 259 млн руб. выделили на пять инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

По состоянию на начало декабря в республике функционирует 836 средств размещения на более 34,5 тыс. койко-мест.

Константин Соловьев