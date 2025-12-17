У свердловского экс-сотрудника МВД конфисковали более 38 млн рублей

Свердловский областной суд после апелляции прокуратуры изменил приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по региону Андрею Дьякову. Инстанция постановила конфисковать имущество фигуранта на сумму свыше 38,3 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы областных судов. Также ему увеличили срок запрета на занятие должностей в госорганах до 8,5 года.

Пресс-служба уточнила, что областной суд отменил решение о изъятии имущества суда первой инстанции. Тогда в доход государства деньги, объекты недвижимости, автомобиль и более 70 бутылок элитного алкоголя, принадлежавших экс-полицейскому. При этом областной суд сохранил арест на имущество фигуранта для обеспечения конфискации.

В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам строгого режима за получение взяток от предпринимателей. Он также был лишен звания полковника полиции и права занимать должности в госорганах на восемь лет.

Как установило следствие, бывший борец с коррупцией получал деньги от коммерсантов, незаконно получавших НДС из федерального бюджета. 17 млн руб. ему передал бизнесмен Василий Петров, которого обвиняют в мошенничестве. Еще 200 млн руб. правоохранитель получил от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Во время расследования Дьяков заключил досудебное соглашение и дал показания на своих подельников.

Никита Черненко