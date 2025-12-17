Белгородские власти в поисках подрядчика для путепровода в Старом Осколе

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» разместило аукцион на выполнение работ на автомобильной дороге «Магистраль 1-1». Начальная цена контракта — 313 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о капитальном ремонте путепровода над дорогой «Магистраль 1-1» в составе транспортной развязки на км 10+800. Прием заявок на участие — 14 января 2026 года, итоги определения подрядчика — 16 января.

Согласно условиям контракта, срок выполнения работ установлен с 1 июля 2026 года по 31 октября 2027 года. Финансирование проекта предусмотрено за счет средств бюджета Белгородской области. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включающий демонтаж существующего дорожного покрытия, переустройство линий электропередачи и связи, а также обустройство объезда для пропуска транзитного транспорта на период ремонта. В рамках капитального ремонта планируется восстановление и усиление опор, пролетных строений и откосов путепровода. Также предусмотрено устройство нового асфальтобетонного покрытия, обустройство лестничных сходов, установка бортовых камней и элементов водоотвода. Кроме того, запланированы работы по укреплению разделительной полосы и обочин.

В ноябре областное управление дорожного хозяйства уже объявляло электронный аукцион на капитальный ремонт части автодороги «Магистраль 1-1» в Старом Осколе. Его стоимость оценена в более чем 340 млн руб. Итоги еще не подведены.

Анна Швечикова