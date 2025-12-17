Спикер Бельский: нужно посмотреть вопросы безопасности в школах
Последние новости об преступлениях в российских школах вновь заставили задуматься власти о вопросах безопасности в учебных заведениях. Спикер Законодательного собрания Петербурга видит в решении проблемы системный подход.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Пока в Северной столице не готовы оперативно обеспечить каждую школу квалифицированным психологом. Господин Бельский заявил, что для этого необходимо обучать специалистов и готовить к работе с детьми. Внимание следует уделить и другим аспектам, считает председатель городского парламента.
«Еще раз нужно посмотреть вопросы безопасности, еще раз обратить [внимание] на работу классных руководителей, которые как раз отвечают за эти вопросы. Также мне кажется, что нужно проанализировать, что мы делаем в рамках безопасности»,— считает он.
Александр Бельский добавил, что на охрану школ, на камеры и сигнализацию выделяются достаточно серьезные средства. Спикер предложил изучить, насколько эффективны траты на эти цели.
Вопросы безопасности в петербургских школах волновали политиков и ранее. Полномочиями следить за порядком предлагали наделить Росгвардию.