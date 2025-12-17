Госдума приняла закон об электронных студенческих билетах в MAX

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Они будут доступны для студентов по QR-коду на «Госуслугах» и через мессенджер Max.

С помощью QR-кодов студенты смогут подтверждать свой статус, к примеру, при покупке проездного билета, при посещении культурных мероприятий и музеев для получения льгот. Электронные документы также можно будет использовать, чтобы проходить на территорию учебного заведения и отслеживать успеваемость.

Проект поправок в закон «Об образовании» в Госдуму внесла межфракционная группа депутатов во главе с председателем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым в январе 2025 года. В пояснительной записке авторы ссылались на положительные результаты эксперимента с электронными студенческими билетами и зачетками. Он проходит с апреля 2024 года до конца 2025 года. В эксперименте участвуют 174 вуза (всего в России их около 1 тыс.).

Изначально в законопроекте речь шла о QR-кодах на портале «Госуслуг». Однако, ко второму чтению депутаты внесли в перечень платформ и мессенджер Max. Также был внесен пункт об обязанности вузов публиковать сведения из электронных студенческих билетов и зачеток в системе проведения и контроля государственной аттестации ФИС ГИА. Для студентов учебных организаций, занимающихся подготовкой кадров в обороне и нацбезопасности, зачетки и студенческие билеты будут доступны только в бумажном виде.

Полина Мотызлевская