В Татарстане коммерческие речные перевозки выросли вдвое за год

Пассажиропоток на коммерческих речных рейсах в Татарстане в 2025 году вырос до 172,3 тыс. человек против 79,9 тыс. в 2024 году. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Общий пассажиропоток речного транспорта в республике увеличился на 5% и составил 367,4 тыс. человек против 350,1 тыс. годом ранее.

В январе 2025 года Фарит Ханифов сообщал, что за навигацию 2024 года речным транспортом перевезли более 455 тыс. пассажиров, из них 340 тыс. — рейсами республиканского флота. Для пригородных перевозок использовали 14 теплоходов и семь причалов. Отмечалось, что власти планируют открытие новых маршрутов и приобретение новых судов, что может увеличить пассажиропоток до 500 тыс. человек в год.

Анар Зейналов