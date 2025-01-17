В Татарстане в 2024 году речным транспортом перевезли более 455 тыс. пассажиров

В Татарстане за период навигации 2024 года речным транспортом перевезли более 455 тыс. пассажиров, из них 340 тыс. — рейсами республиканского флота. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Для пригородных перевозок использовали 14 теплоходов и 7 причалов. Основные проблемы связаны с изношенностью судов-дебаркадеров, но в этом году отремонтировали три из них. Власти планируют активнее сотрудничать с туристическими агентствами для разработки пакетных туров.

В республике планируется открытие новых маршрутов и коммерческих направлений, а также приобретение новых судов. Это может увеличить количество перевезенных пассажиров до 500 тыс. человек в год.

Влас Северин