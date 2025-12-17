МВД Белоруссии усилило меры безопасности в школах после трагедии в Одинцово

В связи с нападением в подмосковной школе министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях страны. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

Начальнику Департамента охраны МВД следует усилить бдительность сторожевой охраны в школах и проконтролировать исправность технических средств защиты. Особо подчеркнута необходимость незамедлительного реагирования нарядов при поступлении сигналов тревоги.

Начальнику Главного управления охраны правопорядка и профилактики поручили провести инструктажи с администрациями учебных заведений по алгоритмам действий в чрезвычайных ситуациях. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних необходимо активизировать индивидуальную профилактическую работу с учащимися, состоящими на учете.

Утром 16 февраля девятиклассник пришел с ножом в школу поселка Горки-2 Одинцовского округа Подмосковья. Он ранил охранника, затем убил ученика четвертого класса и забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. Подозреваемый признал вину, возбуждено уголовное дело об убийстве.

