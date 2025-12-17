Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на статью Bloomberg о новых санкциях США

Российский рынок акций отреагировал снижением на сообщение Bloomberg о подготовке новых санкций США. Материал издания вышел незадолго до полудня по московскому времени, и к 12:10 мск индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) опустился ниже 2760 п. После двухчасовой проторговки в районе уровня 2765 п. индекс пошел вниз. На 14:20 мск показатель опускался ниже 2755 п.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора. По информации агентства, планируются новые меры против судов «теневого флота», которые Вашингтон подозревает в перевозке российской нефти. Также санкции могут ввести против трейдеров, которые содействуют этим операциям. Новые меры введут в случае, если Россия отклонит мирное соглашение с Украиной.