Bloomberg: США готовят санкции против РФ на случай провала соглашения по Украине

Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил с европейскими послами в начале этой недели проект новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, меры могут быть обнародованы до конца недели. Цель рестрикций — усилить давление на Россию на случай ее отказа подписать мирное соглашение с Украиной.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Скотт Бессент

По словам собеседников Bloomberg, США рассматривают введение новых санкций против энергетического сектора, «теневого флота» России, а также посредников, которые участвуют в поставках российской нефти в обход ограничений.

Окончательное решение о введении санкций должен принять президент США Дональд Трамп, отметили источники агентства. Собеседники Bloomberg подчеркивают, что в переговорном процессе по Украине остаются спорные вопросы территорий, использования замороженных активов России, а также управления Запорожской АЭС.