Выдача автокредитов сократилась в регионах Черноземья

Существенное сокращение отмечено на рынке автокредитования в ноябре 2025 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в среднем по стране число займов упало на 25,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а их объем — на 25,6%. В топ-30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования вошли только три региона Черноземья —Воронежская, Белгородская и Курская области.

Воронежская область заняла в рейтинге 15-е место. По подсчетам аналитиков, в прошлом месяце в регионе выдали 1,88 тыс. автокредитов. Снижение по сравнению с октябрем (2,34 тыс.) составило 19,7%.

В Белгородской области насчитали 1,13 тыс. выданных займов после 1,41 тыс. месяцем ранее. Сокращение достигло 19,9%. Регион поставили на 22-ю строчку рейтинга.

На 29-м месте расположилась Курская область, где за месяц оформили менее тысячи автокредитов (0,86 тыс.). В октябре показатель был на 22,3% выше — 1,11 тыс.

Липецкая, Орловская и Тамбовская области в топ-30 войти не смогли в силу низких объемов автокредитования.

Всего по стране в ноябре оформили 93,9 тыс. кредитов на новые машины и автомобили с пробегом. Объем выданных средств составил 140,6 млрд руб. после 189 млрд месяцем ранее. Наибольшее число автокредитов в ноябре 2025 года выдали в Москве (6,66 тыс.), Московской области (6,32 тыс.) и Татарстане (5,32 тыс.). При этом самое серьезное сокращение было зафиксировано в Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, — падение на 33,2%.

Авторы исследования считают, что сокращение выдачи автокредитов свидетельствует об охлаждении спроса и об ухудшении качества входящего потока заявителей. Это вынуждает банки умерять аппетиты к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу.

«Во многом это связано с тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» писал, что Тамбовская и Орловская области показали худшие результаты в Черноземье и расположились ближе к хвосту общероссийского рейтинга регионов по доступности покупки нового автомобиля. Индикатором доступности была определена доля семей, имеющих возможность вносить ежемесячный платеж за новое кредитное авто, а также тратиться на содержание машины и повседневные расходы.

Денис Данилов

