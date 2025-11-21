обновлено 13:01
На капремонт школ 76 и 93 в Нижнем Новгороде выделили 369 млн рублей
Школы 76 и 93 в Нижнем Новгороде закроют на капремонт
Более 369 млн руб. выделили на капитальный ремонт школ №76 и №93 в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода. 21 ноября 2025 года муниципальный заказчик «ГлавУКС» объявил конкурсы на проведение работ.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Трехэтажное здание школы №76 1962 года постройки находится на улице Мокроусова, 24. Начальная стоимость контракта — 180,3 млн руб.
Четырехэтажное здание школы №93 1939 года постройки находится на улице Мечникова, 74. На ремонт планируют потратить почти 189 млн руб.
По условиям контрактов до 1 марта 2026 года подрядчики должны будут провести подготовительные работы и приобрести материалы. На сам ремонт отводится год и девять месяцев — с 1 марта 2026 по 1 декабря 2027 года.