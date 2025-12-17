Отца и дочь не пустили в террористы

В Сочи сотрудники ФСБ задержали местных жителей — отца и дочь, которые, по данным силовиков, работали на украинские спецслужбы, в частности, мужчина передавал информацию о российских военнослужащих и подразделениях ПВО. Он стал это делать после того, как решил было уехать через Грузию на Украину, чтобы вступить там в военизированное формирование, но не смог этого сделать, поскольку проходил процедуру банкротства.

Операция по задержанию жителей Сочи — отца и дочери — была организована совместно ФСБ России и Службой госбезопасности Абхазии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчина работал водителем фуры, поэтому вместе с дочерью часто ездил в Абхазию. Девушка в настоящее время безработная.

По данным российских спецслужб, злоумышленники, находясь в Сухуме, по собственной инициативе установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Общение проходило в Telegram. Куратор сообщил мужчине, что тот принят в организацию и ему нужно «покинуть Россию любым безопасным способом». Водитель ответил, что запланировал приехать в Грузию на фуре, а оттуда попасть на Украину. Однако вскоре выяснилось, что выезд из России для сочинца был ограничен, так как в отношении него началась процедура банкротства. «Сейчас у меня идет банкротство, меня могут не выпустить из России, сначала решу этот вопрос»,— написал мужчина куратору.

После задержания злоумышленник сообщил сотрудникам ФСБ, что он хотел уехать через Грузию.

«Но из-за долгов не получилось, поэтому я решил вести подпольную деятельность»,— пояснил задержанный.

Мужчина собирал данные о российских военных и передавал их сотрудникам разведки Украины. Кроме того, по его собственным словам, он «ездил из Абхазии в Краснодар и обратно, передавал координаты ПВО».

Как стало известно российским спецслужбам, житель Сочи длительное время интересовался идеями украинских националистов и прививал эти взгляды своей дочери. Друг с другом они общались на украинском языке. В телефоне девушки обнаружены ее многочисленные фото на фоне флагов Украины и США. После начала специальной военной операции отец и дочь перешли на радикальные антироссийские позиции.

В отношении злоумышленников следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела об участии в деятельности организации, которая признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Анна Перова, Краснодар