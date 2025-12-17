Песков: санкции навредят отношениям России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые санкции вредят налаживанию отношений России и США. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что на случай отказа Москвы от мирного соглашения Вашингтон подготовил проект новых санкций.

«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть,— об этом хорошо известно. Любые санкции вредят, вредят делу налаживания отношений. Это очевидно»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Источники Bloomberg рассказали, что глава Минфина США Скотт Бессент обсудил с европейскими послами в начале этой недели проект новых санкций против России. По данным издания, меры могут быть обнародованы до конца недели. Санкции могут затронуть энергетический сектор, «теневой флот» России, а также посредников, которые участвуют в поставках российской нефти в обход ограничений.

Лусине Баласян