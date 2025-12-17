Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Apple экспортировала iPhone из Индии на рекордные $3 млрд за месяц

Американская компания Apple за ноябрь экспортировала из Индии смартфоны iPhone на рекордную сумму в $2,7 млрд, сообщила газета Business Standard. Это 75% от общего объема экспорта телефонов из страны.

По данным издания, за первые восемь месяцев 2026 финансового года объем экспорта телефонов Apple из Индии превысил $14 млрд. Помимо iPhone, поставки смартфонов из страны производят южнокорейская компания Samsung, американская Motorola, а также китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo.

Как сообщал Bloomberg, Apple расширила производство в Индии в августе и начала собирать в стране все новые модели iPhone 17. Компания переносит сборку из Китая из-за опасений по поводу пошлин и напряженных отношений между США и КНР.

