Bloomberg: Apple расширяет производство iPhone в Индии

Компания Apple расширяет производство в Индии и будет собирать там все четыре новые модели iPhone 17, которые будут представлены в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает агентство, все новые модели, включая Pro, будут впервые поставляться в США из Индии.

Производство iPhone будет расширено на пяти заводах в Индии, в том числе на двух, которые открылись недавно,— завод Tata Group в штате Тамилнад и завод Foxconn Technology в Бангалоре. Расширение производства соответствует стратегии Apple перевода из Китая в Индию сборки тех моделей iPhone, которые поставляются на американский рынок. Как отмечает Bloomberg, это обусловлено озабоченностью Apple ситуацией с пошлинами, а также напряженностью в отношениях США и Китая. Реализация этой стратегии привела к тому, что с апреля по июль объем экспорта iPhone из Индии достиг $7,5 млрд, а это почти половина объема экспорта за весь прошлый финансовый год, составившего $17 млрд. Всего за год по март 2025 года в Индии было произведено iPhone на $22 млрд. Как отмечает Bloomberg, сейчас на Индию приходится 20% глобального производства iPhone.

Алена Миклашевская