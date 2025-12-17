Прокуратура вскрыла нарушения при разборе завалов после взрыва газа в Саратове

При ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Саратове чиновники допустили нарушения. О прокурорском реагировании на бездействие госслужащих рассказал «Российской газете» глава надзорного ведомства Саратовской области Сергей Филипенко.

Так, облпрокуратура выявила бездействие муниципальной комиссии, которая фиксировала факты нарушения условий жизнедеятельности пострадавших и утрату ими имущества. Кроме этого, надзорное ведомство обратило внимание на несвоевременно заключенный договор на разбор завалов после взрыва газа.

Господин Филипенко внес представление главе Саратова с целью оперативного устранения нарушений. «В производстве СУ СК России по Саратовской области находится уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ по указанному факту, ход его расследования находится на нашем контроле», — отметил прокурор.

По инициативе облпрокуратуры губернатор региона поддержал предложение о выплате материальной помощи пострадавшим. Выплаты получили и те, кто утратил имущество и транспортные средства.

Марина Окорокова