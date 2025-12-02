Белоусов назвал освобождение Волчанска серьезным шагом к победе

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений, участвовавших в освобождении Волчанска в Харьковской области. В своем поздравлении он охарактеризовал эту операцию как серьезный шаг к достижению целей СВО.

«Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции»,— сказал господин Белоусов, слова которого приводит Минобороны.

Поздравления были адресованы военнослужащим 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады.

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где ему доложили, в том числе, об освобождении Волчанска и Красноармейска.