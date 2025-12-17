Интерес воронежцев к оплате по биометрии и QR-коду вырос вдвое

С января по сентябрь этого года воронежцы расплатились по QR-кодам и с применением биометрии 31 млн раз. Об этом сообщили в региональном отделении Центрального банка РФ (ЦБ).

Популярность инструмента увеличилась почти вдвое. В 2024 году за аналогичный период подобным образом оплатили покупки 17,1 млн раз, уточнил регулятор «Ъ-Черноземье».

Также банки наращивали инфраструктуру для приема безналичных платежей: рост числа терминалов за девять месяцев произошел на 6% (по состоянию на 1 октября — 72 тыс. единиц). Основным способом безналичных расчетов по-прежнему остаются банковские карты. За указанный период воронежцы 786 млн раз оплатили товары и услуги картами — на 572 млрд руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам 2024 года жители регионов Черноземья оплатили с помощью биометрии почти 1 млн покупок.

Анна Швечикова