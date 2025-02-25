В 2024 году жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка (ЦЧБ) посчитали количество транзакций по биометрии в 2024 году. Так, самым «улыбчивым» регионом Черноземья стал Воронеж — на него приходится треть от общего количества «оплат улыбкой» в макрорегионе. В тройку регионов-лидеров по популярности сервиса вошли Белгород и Курск.

«Оплата улыбкой» – это один из видов бесконтактных расчетов. Но в отличие от QR-кода, NFC и стикеров, покупателю не нужно иметь при себе гаджет или кошелек — достаточно посмотреть в камеру. Для больших сумм при оплате по биометрии система запросит ПИН-код, который всегда можно поменять в мобильном приложении. Это еще один дополнительный этап для безопасности и защиты.

В свою очередь бизнесу такой способ оплаты позволяет ускорить обслуживание покупателей на кассе и улучшить сервис.

Всего за 2024 года пользователи сервиса в Черноземье оплатили улыбкой почти 1 млн покупок. Этот способ оплаты активно используют и в Луганской Народной Республике. Здесь покупатели совершили почти 5 тыс. транзакций по биометрии.

Заместитель председателя ЦЧБ Наталья Цыкал отмечает рост популярности расчетов с помощью сервиса «оплата улыбкой», объясняя это балансом удобства и безопасности. «Улыбка — это ваш персональный ключ, который невозможно забыть, потерять или подделать, — объясняет она. — Будущее биометрических сервисов выглядит многообещающим. Они постепенно интегрируются во все сферы нашей жизни: от покупок в магазинах до входа в офисы и даже путешествий. Скорость и простота процесса делают биометрические платежи особенно привлекательными, ведь это удобно и экономит наш самый ценный ресурс — время. Развитие технологий позволяет повысить точность и надежность идентификации, минимизируя риски ошибок и мошенничества».