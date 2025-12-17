Выпускавший Mercedes завод начнет производить бронеавтомобили

Финская компания Valmet Automotive сообщила, что ее завод в Уусикаупунки начнет выпускать бронеавтомобили Sisu GT. Ранее на этом заводе производили машины Mercedes.

Valmet Automotive и Sisu Auto подписали соглашение о сотрудничестве. Оно охватывает производство компонентов и сборку автомобилей Sisu GT на заводе Valmet Automotive, сказано в пресс-релизе компании. Сотрудничество обусловлено потребностью Sisu Auto в дополнительных производственных мощностях. Также оно соответствует стратегическому решению Valmet Automotive расширить сферу производства, в том числе в оборонной промышленности.

В компании отметили, что производство военной техники значительно влияет на занятость. В частности, объем труда, затрачиваемый на производство одного автомобиля серии Sisu GT, в котором примерно 65% компонентов отечественного производства, составляет более одного человеко-года. Предполагается, что дополнительные мощности, рассчитанные на производство до 300 машин в Уусикаупунки, позволят создать более 300 рабочих мест ежегодно.

Завод в Уусикаупунки с 2013 года выпускал машины Mercedes. В 2025-м контрактное производство прекратили. Финское издание Yle сообщало, что из-за этого Valmet Automotive грозят массовые сокращения. 4 декабря компания объявила, что завод начнет выпускать бронетехнику оборонной компании Patria.