Выпускавший автомобили Mercedes финский завод начнет производить бронетехнику

Завод финской компании Valmet Automotive начнет выпускать бронетехнику оборонной компании Patria, сообщили в ее пресс-службе. До этого на предприятии производили автомобили Mercedes.

В пресс-службе оборонного производителя сообщили, что бронированные автомобили Patria начнут производить на заводе во второй половине 2026 года. «Компании и Valmet Automotive договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронетехники, а также в выпуске первых транспортных средств»,— следует из пресс-релиза. Продукцию будут производить на предприятии в Уусикаупунки.

В начале октября финское издание Yle сообщало, что Valmet Automotive грозят массовые сокращения из-за завершения производства на его мощностях автомобилей Mercedes-Benz A-класса и AMG-класса. По данным Yle, предприятие планировало уволить около 1 тыс. человек из 1,3 тыс. трудящихся на заводе сотрудников.

В августе газета Financial Times сообщала, что за два года крупные оборонные концерны Европы в три раза ускорили расширение производственных площадей. В октябре финская Patria построила объект по сборке и обслуживанию двигателей истребителей F-35 в Линнавуори. В компании сообщили, что первые F-35A прибудут на базу ВВС Лапландии в Рованиеми в конце 2026 года.