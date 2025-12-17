Китайский производитель чипов MetaX подорожал на 690% в первый день торгов

На Шанхайской фондовой бирже начались торги акциями китайского производителя чипов и микросхем MetaX Integrated Circuits. В первый же день торгов акции компании подорожали на 690% — с 105 юаней до 829 юаней за штуку.

Интерес инвесторов к MetaX подогревается тем, что эта компания производит в том числе графические процессоры для использования технологий с ИИ. Доступ к такому оборудованию в Китае оказался затруднен из-за американских санкций на экспорт в Китай продукции Nvidia, одного из мировых лидеров видеооборудования для ИИ. На этом фоне китайские власти недавно включили в список госзакупок чипы отечественного производства для работы с ИИ.

В начале декабря более крупный китайский производитель ИИ-чипов, компания Moore Threads, которую некоторые СМИ уже окрестили «китайской Nvidia», также провела крайне успешное IPO на Шанхайской бирже, выручив за свои акции $1,1 млрд. В первый день торгов акции Moore Threads выросли в цене примерно на 400%.

Евгений Хвостик