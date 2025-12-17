Песков: Уиткофф лучше поймет Россию после визитов в Москву

С каждым новым визитом в Москву у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа появляется возможность лучше понять Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Уиткофф — член команды Трампа (президента США Дональда Трампа .— “Ъ”). Он реализует линию своего президента. Но с каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам»,— рассказал господин Песков на брифинге.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что Стив Уиткофф ничего не знал о России до того, как был назначен спецпосланником США по урегулированию военного конфликта на Украине.

Стив Уиткофф посещал Россию уже шесть раз в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Последний визит спецпосланника США совместно с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабре. Темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стало обсуждение плана по достижению мира.

