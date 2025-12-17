УК хотят исключить из повестки

Депутаты петербургского парламента предлагают запретить управляющим компаниям (УК) инициировать общее собрание собственников (ОСС) для рассмотрения вопроса о способе управления многоквартирным домом. Речь идет о ситуациях, когда компании, не желая потерять статус управляющей, «инициируют собрания для принятия решений в свою пользу», говорят авторы инициативы. Соответствующие изменения Петербург предлагает внести в Жилищный кодекс РФ. Эксперты называют такие поправки имитацией деятельности и заявляют, что нововведения, если и будут приняты, то существенно ни на что не повлияют: менять регулирование проведения ОСС нужно в целом, а не точечно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парламент Санкт-Петербурга сегодня, 17 декабря, рассмотрит законодательную инициативу об ограничении прав управляющих компаний. Депутаты хотят запретить им созывать общее собрание собственников для выбора способа управления многоквартирным домом, переизбрания или избрания новой УК. Нововведения авторы инициативы предлагают внести в Жилищный кодекс РФ.

Согласно нынешнему законодательству, УК может вносить в повестку собрания любые вопросы. Такая ситуация, считают авторы, приводит к тому, что организации, будучи заинтересованными в сохранении своего статуса, «инициируют собрания для принятия решений в свою пользу». Это, уверены депутаты, нарушает права владельцев жилья. «Норма направлена на предотвращение конфликта интересов, поскольку управляющая организация, будучи стороной договора управления, не может объективно участвовать в подготовке решений о продлении или изменении условий этого договора»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о ситуациях, когда жители провели собрание и выбрали другую УК, однако пока Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) рассматривает документы, действующая УК проводит еще одно собрание, результаты которого оказываются уже ее в пользу, рассказывает один из авторов проекта Алексей Зинчук (КПРФ). А также о ситуациях, когда УК агитирует голосовать за другую компанию, например, за свою дочернюю структуру.

По мнению депутата, эту «лазейку» из закона нужно убирать. При этом решение других вопросов, связанных с текущей эксплуатацией дома (утверждение тарифов, проведение капитального ремонта) у управляющих организаций депутаты отбирать не планируют. «УК может проводить собрания по функционированию здания, по его обслуживанию, но не может навязывать, рекомендовать или разными ухищрениями продвигать конкретную компанию или свои интересны. Отодвигаем УК от этого вопроса, собственники сами решат, с кем им комфортно»,— заключает господин Зинчук.

Если проект одобрят сначала в Заксобрании города, а затем в Государственной думе, то инициировать общее собрания по вопросам выбора управляющей организации МКД смогут либо собственники, либо районная администрация.

С критикой инициативы выступил генеральный директор СРО предприятий жилищного комплекса «Межрегионразвитие» Владислав Воронков. По его словам, компания и так не может переизбирать саму себя, находясь еще в статусе управляющей, так как первым вопросом необходимо прописать, с какой организацией в таком случае расторгается договор и какая приходит на замену, то есть какие компании меняются. УК, которая не хочет терять дом, может провести собрание, однако, как полагает эксперт, ГЖИ не должна признавать результаты протокола, так как он оформлен неверно.

«Инициатива депутатов не решит никакие проблемы, это показатель деятельности законодательной власти под конец года. Бесполезная норма закона, которая непонятно на что направлена: она не направлена на борьбу с фальсификацией протоколов»,— говорит господин Воронков.

Президент фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов уверен, что проблема ОСС не решается регламентацией инициаторов собрания. «Хотя по бумагам собрания регулярно проводятся, и точно прошли в каждом жилом доме в Петербурге, думаю, что мы найдем мало свидетелей этих событий. Проблема в том, как собрания проводятся, оформляются и признаются легитимными: бумаги оформляются, голосования какие-то проводятся, подписи ставятся за граждан, но в реальности они не отражают мнение горожан. Я думаю, нужны не мелкие комариные укусы пытаться нанести, а создать систему, которая позволит учитывать мнения каждого жителя»,— рассуждает господин Страхов.

Общее собрание собственников для владельцев квадратных метров вопрос вообще болезненный. В конце июня в Госдуму внесли законопроект, который продвигали петербургские депутаты, об уголовной ответственности за подделку итогов ОСС. Неделю назад документ был отправлен на доработку, по плану парламент должен рассмотреть его в весеннюю сессию.

Надежда Ярмула