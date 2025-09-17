В Кольцово задержали мужчину за попытку вывезти 7 миллионов рублей

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной суммой наличных, сообщили в Уральском таможенном управлении. У 24-летнего гражданина иностранного государства, направлявшегося в Душанбе, нашли около 7 млн руб.

Фото: ФТС России

Мужчина следовал по «зеленому коридору» и в ходе устного опроса заявил об отсутствии у него подлежащих декларированию средств. Однако при досмотре в его ручной клади были обнаружены наличные. Сумма найденных денег в пять раз превысила допустимую норму в $10 тыс. Средства не были задекларированы.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных). Санкции по этой статье предусматривают до четырех лет ограничения свободы либо штраф в десятикратном-пятнадцатикратном размере перемещаемой суммы.

Полина Бабинцева