Друга нанимают на час

Услуга «друг на час» в последнее время набирает популярность у россиян. Как рассказали “Ъ FM” участники отрасли, причина в постоянном стрессе и одиночестве. В пиковый сезон такой «арендный собеседник» может заработать около 30 тыс. руб. в день. С ним можно обсудить проблемы по телефону, выбрать одежду или посмотреть фильм. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Услуга «арендного друга» зародилась в Японии на фоне культуры переработок и социальной изоляции. А теперь найти «собеседника на час» можно и в других странах. В России тренд стал набирать популярность примерно 10 лет назад. Но в последнее время услуга стала особенно востребованной, говорят собеседники “Ъ FM”. Причина в постоянном стрессе. По данным опроса ВЦИОМ, за три года доля россиян, испытывающих напряжение, выросло с 26% до 37%. А за дополнительную плату можно нанять человека, который с тобой поговорит и поддержит, и таким образом можно временно избавиться от одиночества или просто выговориться.

И желающих, чтобы их просто выслушали действительно много, говорит Катерина Агашкина, которая недавно начала работать таким собеседником: «О такой подработке я узнала от друзей. Они начали мне рассказывать, что видели вакансию, созданную специально для меня. В тот же день я зарегистрировалась на двух ресурсах и начала общаться. Существует большое количество людей, которые по тем или иным причинам не имеют возможности обсуждать некоторые вопросы с близкими людьми. Советуются по личным вопросам, рассказывают ситуации, которые боятся рассказать близким. Многие обращаются, потому что хотят, чтобы их просто выслушали. Работа не для слабонервных. Общение происходит онлайн. Возраст обращающихся за услугой — от 20 до 65 лет».

Все подобные беседы проходят по телефону либо по переписке. Личные встречи — это исключение из правил. Соглашаются на них единицы, говорят участники рынка. Зато если с клиентом удастся найти общий язык, то разговоры затягиваются на два и даже три часа. Стоимость услуги варьируется от 300 руб. до 5 тыс. руб. за час. Иногда за сутки можно заработать и больше 30 тыс. руб. Все зависит от сезона, делится опытный «друг на час» Ольга Габова: «Как правило, общение происходит по телефону.

Если клиент настаивает на личной встрече, велика вероятность, что это может быть небезопасно. Мы принимаем меры разумной предосторожности. Очные встречи бывают, но редко. Цена за час — от 1 тыс. руб. Если желающих много, тогда приходится повышать цену. Максимальная стоимость доходила до 3 тыс. руб., и тогда был очень большой поток людей. При этом наши услуги сезонные. Перед Новым годом клиентов становится больше, многих в это время одолевает депрессия. Весной и летом спрос меньше».

Найти «друга на час» в Москве можно на таких площадках, как «Профи.ру» — более 7,4 тыс. анкет, или «Авито» — свыше 3 тыс. объявлений. В отзывах клиенты часто отмечают, что собеседник принимает их истории без осуждения и не навязывает своего мнения. «Друг на час» действительно может временно заменить близкого человека, говорит психолог по межличностным отношениям Сергей Селиверстов: «Среди некоторых слоев нашего населения, не умеющих вбить в стену гвоздь, популярностью пользуется услуга "муж на час". Теперь появилась возможность нанять и "собеседника на час", который может пообщаться с вами, утешить. Наверное, сейчас так нужно, и это полезно. Вы заплатили деньги, получили участие. Раньше для этого ходили в церковь, исповедовались».

Критики указывают, что «дружба на час» не имеет ничего общего с традиционными отношениями, это скорее легкий способ восполнить дефицит общения в формате услуги. Хотя сами участники рынка признаются, что к ним регулярно обращаются одни и те же люди. И если бы не финансовый аспект отношений, то возможно бы граница между клиентом и другом со временем полностью размылась.

Ангелина Зотина