На пост мэра Красноярска представлены две кандидатуры

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес в горсовет Красноярска две кандидатуры на пост главы города. На должность мэра претендуют председатель правительства региона Сергей Верещагин и глава Свердловского района Красноярска Лилия Назмутдинова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В середине сентября горсовет Красноярска принял отставку мэра Владислава Логинова. Он был задержан по делу о получении взяток на общую сумму свыше 180 млн руб. Врио главы города был назначен Роман Одинцов, который с 10 декабря приступил к исполнению полномочий главы Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, а с 16 декабря — главы Элитовского сельсовета Емельяновского района.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе горсовет Красноярска изменил устав города. Теперь мэра краевого центра депутаты избирают из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Александра Стрелкова