«У нас другого выхода нет»

Горсовет Красноярска изменил устав города. Теперь мэра краевого центра муниципальный парламент будет избирать из числа кандидатов, предложенных губернатором. При обсуждении поправок члены фракции ЛДПР указали на имеющуюся, по их оценке, юридическую неувязку: отбор кандидатов по новой процедуре начался еще до принятия изменений в устав и его утверждения Министерством юстиции РФ. Но руководство мэрии и горсовета уверены, что никакой неувязки нет, поскольку новый порядок избрания главы столицы региона прописывают федеральный и краевой законы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая редакция устава Красноярска предоставляет губернатору Михаилу Котюкову исключительное право на внесение кандидатов в мэры в горсовет

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Новая редакция устава Красноярска предоставляет губернатору Михаилу Котюкову исключительное право на внесение кандидатов в мэры в горсовет

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пакет поправок в устав Красноярска на сессии горсовета 16 декабря представил первый вице-мэр Алексей Шувалов. По его словам, необходимость корректировки вызвана вступлением в силу в 2025 году федерального закона №ФЗ-33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и регионального закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Так, согласно федеральному закону, претендентов на должность мэра административного центра субъекта федерации должен отбирать губернатор.

Свои кандидатуры ему могут предлагать партии, представленные в Госдуме РФ и местном парламенте, а также ряд общественных структур. Это положение продублировано в краевом законе.

В действующей редакции устава мэр Красноярска избирается горсоветом из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Вопрос избрания приобрел особую актуальность в сентябре 2025 года, когда горсовет принял отставку Владислава Логинова. Ранее он был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время экс-чиновник находится в московском СИЗО.

Возражения против одобрения поправок нашлись только у членов фракции ЛДПР. «Мы сейчас представляем предложения губернатору от общественных партий уже по новому уставу, который еще не принят. Как мы это делаем с юридической точки зрения?»,— поинтересовался Иван Петров. Как писал «Ъ-Сибирь», еще до принятия поправок в устав «Единая Россия» официально предложила на пост мэра первого вице-губернатора — премьер-министра Красноярского края Сергея Верещагина. ЛДПР выдвинула господина Петрова. В связи с этим депутат предложил прекратить процедуру выдвижения кандидатов и запустить ее снова после всех процедур по вступлению новой редакции устава в силу. Иван Петров также обратил внимание на то, что в горсовет пока не избраны депутаты от «новых территорий» — 10 населенных пунктов, вошедших в состав Красноярска в ходе региональной муниципальной реформы. Следовательно, решение горсовета не отражает позицию всех красноярцев.

Руководитель фракции либерал-демократов Семен Сендерский обратил внимание на новое определение горсовета. Если в действующем варианте устава указывается, что он является «выборным органом местного самоуправления», то в новой редакции муниципальный парламент именуется «представительным органом».

«Сегодня главу у нас народ уже не избирает, завтра, может быть, с учетом изменения в уставе, депутатов тоже не будут избирать»,— предположил господин Сендерский.

Кроме того, как выяснилось в ходе обсуждения, на публичных слушаниях по внесению поправок зарегистрировался только один горожанин, который проголосовал «против». Таким образом, против поправок выступили все зарегистрированные для участия в мероприятии горожане.

Но аргументы противников поправок не заставили руководство мэрии и горсовета усомниться в необходимости скорейшего приведения устава в соответствие с федеральным и краевым законами. «У нас другого выхода нет»,— констатировал господин Шувалов.

Как, в свою очередь, пояснила спикер Наталия Фирюлина («Единая Россия»), мнения, высказанные гражданами на публичных слушаниях, не являются решающим фактором для определения итогов слушаний. «Вопрос решает комиссия (по проведению слушаний.— «Ъ»). Она рассматривает любые предложения граждан и принимает решение, дает свои рекомендации красноярскому горсовету»,— пояснила она суть процедуры.

По словам же одного из депутатов, «эти вещи, из-за которых мы здесь сейчас копья ломаем, людям на самом деле второстепенны».

В результате голосования поправки получили необходимое для изменения устава большинство в две трети от списочного состава депутатов (в состав фракции «Единой России» входят 29 депутатов из 36). «Министерство юстиции РФ этот устав будет регистрировать, и если в нем что-то не так, он не будет зарегистрирован никогда»,— заявила, завершая обсуждение, госпожа Фирюлина. По федеральному закону «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», решение о государственной регистрации принимается в 30-дневный срок со дня представления документов в Минюст РФ.

Валерий Лавский