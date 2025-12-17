Бывшую сотрудницу Росреестра осудили на девять лет по обвинению в коррупции

Московский райсуд приговорил бывшего регистратора нижегородского управления Росреестра Оксану Лобанову к девяти годам заключения в колонии общего режима со штрафом в 4 млн руб. Также по приговору с нее постановили взыскать 2,2 млн руб. — общую сумму двух взяток, получение которых инкриминировало ей следствие. Как установил суд, одну из взяток ей передали через несколько посредников за регистрацию гостиницы «Бобо» на Большой Покровской от отельера Дмитрия Володина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимая Оксана Лобанова

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Подсудимая Оксана Лобанова

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Оксана Лобанова вину не признала и пыталась доказать, что ее уголовное дело построено на оговоре посредников, освобожденных от уголовной ответственности. По словам ее сестры и общественного защитника Елены Аброськиной, они не согласны с обвинительным приговором, на который уже подана апелляционная жалоба.

Кроме того, по словам защитника, у Оксаны Лобановой 4 декабря истек срок ареста, а судья не указал дальнейшую меру пресечения подсудимой в не вступившем в законную силу приговоре (это регламентировано п. 10 ст. 308 УПК РФ). Таким образом, непонятно, на каких основаниях бывшую сотрудницу Росреестра продолжают держать под арестом до проверки законности приговора апелляционным судом, пояснила Елена Аброськина. Защита пожаловалась по этому поводу в ФСИН и правоохранительные органы.

Иван Сергеев