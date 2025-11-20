Чистосердечное непризнание

Бывший регистратор нижегородского управления Росреестра Оксана Лобанова, обвиненная в получении 1,5 млн руб. за регистрацию гостиницы в центре Нижнего Новгорода, заявила отвод судье. Судья оснований для своего отвода не нашел, но теперь прения по уголовному делу придется проводить заново. Ранее прокуратура попросила осудить Оксану Лобанову на 11 лет заключения за два эпизода взяточничества. Бывшая сотрудница Росреестра, наоборот, настаивает на своей невиновности. Она рассказала, что после ареста оперативники и адвокаты по назначению уговаривали ее признать вину, потому что, кроме слов посредника, никаких доказательств передачи ей взяток нет. Отельер Дмитрий Володин отметил, что не знаком с Оксаной Лобановой и по договору нанимал кадастрового инженера подготовить документы для регистрации недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Лобанова, сотрудница Росреестра, обвиняемая в получении взятки

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Оксана Лобанова, сотрудница Росреестра, обвиняемая в получении взятки

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

В Московском райсуде движется к приговору уголовное дело в отношении Оксаны Лобановой, бывшего специалиста-регистратора нижегородского управления Росреестра, которую обвинили в получении двух взяток. По версии следствия, одну взятку в 1,5 млн руб. она получила от отельера Дмитрия Володина через нескольких посредников, в том числе кадастрового инженера за регистрацию в ЕГРН в гостинице «Бобо» на улице Большая Покровкая. Вторым эпизодом обвинения стало получение еще 700 тыс. от другого собственника за регистрацию площади коммерческого помещения в доме на улице Краснодонцев.

На предыдущем заседании состоялись прения по делу Оксаны Лобановой. Считая ее вину полностью доказанной, прокуратура попросила осудить бывшую сотрудницу Росреестра на 11 лет лишения свободы со штрафом в 4 млн руб. Суд предложил ей выступить с последним словом перед приговором, но обвиняемая неожиданно заявила отвод судье Сергею Шувалову. Оксана Лобанова сообщила, что доверяет только своему общественному защитнику, сестре Елене Аброськиной. Однако суд принудительно назначил обвиняемой другого адвоката, чтобы тот убедил ее «действовать по привычным в судах лекалам и схемам».

По словам подсудимой, назначеный адвокат на глазах ее друзей и родственников уходил о чем-то совещаться в кабинет судьи. Оксана Лобанова добавила, что аналогичным образом действовали и судьи Советского райсуда, пытаясь повлиять на нее через двух назначенных адвокатов, от услуг которых она отказалась.

Судья Сергей Шувалов отводить себя из процесса не стал, сообщив в отказе, что обвиняемая не привела каких-либо убедительных доказательств его прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела.

Однако из-за рассмотрения ходатайства Оксаны Лобановой об отводе судьи процесс вернулся на стадию судебного следствия. Теперь прения сторон с выступлениями гособвинителя и защитников придется проводить заново.

Общественный защитник Елена Аброськина пояснила «Ъ-Приволжье», что будет повторно просить у суда полного оправдания своей сестры.

«Из доказательств ее вины есть только показания посредника, бывшей сотрудницы Росреестра, о том, что она якобы передавала Оксане взятку наличными. Деньги, которые, по данным следствия, передавались по цепочке посредников, изъяты не были. Никаких следов появления крупной суммы у Оксаны не нашли. А посредница была заинтересована в оговоре, так как в обмен на показания о передаче взятки ее саму освободили от уголовной ответственности», — сообщила защитница. По ее мнению, в деле нет и состава коррупционного преступления. Если гостиницу «Бобо» незаконно поставили на кадастровый учет за взятку, то прокуратура должна была оспорить регистрацию этого объекта.

«Однако гостиницу никто самовольной постройкой не признает, она спокойно работает и принимает гостей»,— подчеркнула Елена Аброськина.

Она предположила, что ее сестра стала крайней в уже забытом конфликте между областной властью и предпринимателем, который некоторое время отказывался освободить угол площади Минина от своего магазина «Книжный Новгород». У защиты есть версия, что изначально уголовное дело готовилось именно под отельера.

Оксана Лобанова пожаловалась, что и адвокаты по назначению, и силовики в ходе расследования активно уговаривали ее признать вину, чтобы искусственно создать доказательство получения взятки.

«Ничего вообще в деле нет, это неправда! Но следователь Гадалов уговаривал меня дать признательные показания и заключить досудебное соглашение с прокуратурой. Оперуполномоченный Жуйков, утром приехавший задерживать меня с ОМОНом как особо опасную преступницу, первым делом заговорил о признании вины. Другой оперуполномоченный Иванов ко мне ходил, как на работу, по этому вопросу. Опера в СИЗО — тоже отметились. Дескать, если я не признаю вину, то как "беэсница" запросто могу в изоляторе лет пять просидеть. Что это вообще такое?» — возмутилась Оксана Лобанова («бс» — бывший сотрудник, в 1996–2003 годах она служила дознавателем в Нижегородском РУВД). Повторные прения по ее уголовному делу состоятся 27 ноября.

Предприниматель Дмитрий Володин, комментируя дело о взятке, сообщил «Ъ-Приволжье», что не знает Оксану Лобанову. Он лишь оплачивал услуги кадастрового инженера, но не знает, куда тот дальше ходил.

«Мой зам по строительству нанял частного кадастрового инженера для обмеров и подготовки документации для сдачи ее на регистрацию в Росреестр. Был заключен договор на оказание услуг. Часть денег мы оплатили по счету, а часть исполнитель попросил наличными, но это было уже после получения документов. Никаких объяснений, куда и как частный инженер тратит деньги, не было», — рассказал отельер.

Роман Кряжев