ВЦИОМ: 43% болельщиков считают неважным вопрос лимита на легионеров в РПЛ

ВЦИОМ представил результаты опроса болельщиков об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). 46% респондентов считают этот вопрос важным, почти столько же (43%) — неважным.

Согласно результатам исследования, за приглашение иностранных футболистов в клубы РПЛ положительно высказались 32% опрошенных, 30% — нейтрально, еще 36% — отрицательно. При неоднозначном отношении большинство болельщиков считают, что легионеры «повышают качество игры», а именно: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно улучшают качество турнира (49%), их участие добавляет чемпионату зрелищности и яркости (60%).

Среди преимуществ ужесточения лимита на игроков из других стран опрошенные видят больше возможностей для молодых российских игроков (55%), долгосрочное развитие отечественного футбола (32%), сокращение расходов клубов на контракты легионеров (28%) и рост внимания клубов к внутренним академиям и школам (27%). Из недостатков этой меры респонденты выделяют рост зарплат российских футболистов, не связанный с повышением качества их игры (27%), падение уровня чемпионата (23%) и снижение конкуренции среди отечественных игроков (22%).

Ранее в интервью «Ъ» Михаил Дегтярев рассказал, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Опрос проводился с 9 по 10 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1023 человека.

Таисия Орлова