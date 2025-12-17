В Липецкой области сбежавшего убийцу молодой матери заочно приговорили к 10 годам

Задонский районный суд Липецкой области заочно приговорил находящегося в международном розыске гражданина Грузии Георгия Гобозашвили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что весной 2009-го Гобозашвили задушил 26-летнюю Айзанат Магомедову, являвшуюся матерью двух его маленьких дочерей. Об этом 17 декабря сообщили в региональной прокуратуре и СУ СК по Липецкой области.

Установлено, что убийство произошло вечером 8 мая 2009 года в Хлевенском районе в полуразрушенном здании конюшни поблизости от села Нижняя Колыбелька и Елец-Маланинского сельсовета. По данным СК, с места преступления Гобозашвили скрылся на автомобиле знакомого, который привез супругов к заброшенному зданию якобы для поисков ранее оброненного золотого украшения. Тело Айзанат Магомедовой спустя трое суток обнаружил местный житель.

«Отсутствие супруги осужденный тогда объяснил тем, что она внезапно скончалась от увиденного дикого зверя, а так как он имел непогашенную судимость, находился под административным надзором, и во избежание проблем сообщать о произошедшем не стал», — рассказали в следкоме.

Экспертиза подтвердила смерть женщины от асфиксии.

К тому моменту, когда подтвердилась причастность Гобозашвили к совершению особо тяжкого преступления, он успел скрыться от следствия и покинуть территорию РФ. Мужчина был заочно привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск. Параллельно с этим выяснилось, что сбежавшего ранее судили за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

«Все эти годы устанавливалось местонахождение обвиняемого, который на территории РФ проживал под чужим именем с поддельным паспортом. При получении сведений о его местонахождении следователем регионального СК России направлен запрос о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства, где не признавший вину фигурант был допрошен, сообщив о гибели супруги в ДТП. После чего вновь скрылся, покинув родину. В феврале 2024 года местонахождение фигуранта было установлено на территории дальнего зарубежья, куда были направлены документы для его экстрадиции в РФ с целью привлечения к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении СК.

Георгия Гобозашвили судили заочно, обвинение по делу поддержал прокурор Хлевенского района Липецкой области Игорь Зудин. Статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Приговор по делу пока не вступил в законную силу.

Денис Данилов

