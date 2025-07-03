В Белгороде отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве трех человек

Октябрьский райсуд Белгорода удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему жителю облцентра, обвиняемому в убийстве трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Он пробудет в СИЗО как минимум два месяца, сообщили в региональном управлении СКР.

Предварительно установлено, что в правоохранительные органы обратилась белгородка, заявившая об исчезновении отца. Она уточнила, что родитель в последний раз выходил на связь 6 июня.

Пропавший без вести снимал комнату в одном из частных домов облцентра, где жили еще трое граждан. Двое из них, по словам соседей, перестали появляться там 6 июня.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению белгородцев может быть причастен 33-летний жилец дома. По версии следствия, вечером 6 июня из-за неприязненных отношений с потерпевшими обвиняемый убил их, после чего закопал тела в выгребной яме уличного туалета. Правоохранители обнаружили их во время следственных действий.

Алина Морозова