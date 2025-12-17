Комитет Госдумы одобрил ко II чтению продление эксперимента о двух ОГЭ

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ на 2026 год.

Речь идет об эксперименте, который запустили в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Поступающим после девятого класса в учреждения среднего профессионального образования (СПО) разрешили сдавать два экзамена (русский и математика) вместо четырех. Власти признали пилотный проект удачным. Минпросвещения предложило включить в него другие регионы.

8 ноября правительство внесло на рассмотрение продление инициативы на следующий учебный год. Документ расширил перечень регионов-участников пилота на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. В таком виде проект одобрили в первом чтении.

Ко второму чтению Минпросвещения выступило с инициативой добавить еще четыре региона — Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО. Всего, в соответствии с поправками, в пилоте будут участвовать 12 регионов.

В 2025 году в колледжи и техникумы поступило 63% девятиклассников, следует из статистики Минпросвещения (есть в распоряжении «Ъ»). Заявления подали около 4 млн абитуриентов, из них зачислено — 1,3 млн. Количество бюджетных мест в СПО выросло на 68 тыс. достигло 850,8 тыс. мест. Больше всего студентов колледжей и техникумов — в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Полина Мотызлевская