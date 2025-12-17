Вице-спикер Совета федерации Воробьев стал сенатором от Смоленской области

Как и предполагал «Ъ», вице-спикер Совета федерации Юрий Воробьев назначен сенатором от Смоленской области. Соответствующий указ 17 декабря подписал губернатор Василий Анохин. Ранее господин Воробьев представлял в верхней палате заксобрание Вологодской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Юрий Воробьев

Он сменил Руслана Смашнева, который сложил полномочия 10 декабря. По информации «Ъ», теперь уже бывший сенатор может усилить представительство Смоленской области в Республике Беларусь.

Господин Воробьев тепло попрощался с Вологодской областью, назвав 19 лет работы ее представителем в Совфеде «не просто службой, а целой жизнью». «Вологодская область, с ее уникальной природой и сильными, искренними людьми, стала для меня по-настоящему родной»,— написал вице-спикер в Telegram.

В 2026 году пройдут выборы в заксобрание Вологодской области. Как ранее сообщал «Ъ», новый губернатор региона Георгий Филимонов хотел бы самостоятельно решить, кто будет представлять его в верхней палате вместо господина Воробьева.

Александр Асадчий, Смоленск