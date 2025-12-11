От перемены места вице не меняется

Место ушедшего в отставку сенатора от исполнительной власти Смоленской области Руслана Смашнева может занять действующий вице-спикер Совета федерации, Герой России Юрий Воробьев, который 18 лет представляет в верхней палате парламент Вологодской области. Об этом “Ъ” сообщил федеральный чиновник, знакомый с обсуждением кадрового решения, и подтвердил источник в смоленском правительстве. По словам одного из них, вакансию сенатора, которая откроется после выборов заксобрания в 2026-м, новый глава региона Георгий Филимонов хочет заполнить самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Воробьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Юрий Воробьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Руслан Смашнев досрочно сложил полномочия на пленарном заседании Совета федерации (СФ) 10 декабря, поблагодарив коллег за бесценный опыт, который он получил за два года работы в верхней палате.

«В связи с переходом на новую должность»,— объяснил бывший сенатор Смашнев причину своей отставки, не уточнив, правда, куда именно он уходит.

Господин Смашнев был делегирован в верхнюю палату победившим на выборах в 2023 году губернатором Василием Анохиным. До этого он 15 лет проработал в администрации Смоленской области, пройдя путь от начальника управления пресс-службы до первого вице-губернатора при экс-главе Алексее Островском (ЛДПР). «Смашнев хорошо отработал в Совете федерации и считается эффективным госменеджером в Смоленской области. Думаю, что он будет востребован в органах федеральной власти»,— заявил “Ъ” председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, который представляет в нижней палате Смоленскую область.

Помимо господина Смашнева в «сенаторскую тройку» Василия Анохина входили ректор Смоленского госуниверситета Михаил Артеменков и директор лицея имени Кирилла и Мефодия Ольга Иванова. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, оба от освободившегося мандата откажутся, а вероятным кандидатом на это место является действующий вице-спикер СФ Юрий Воробьев. Информацию о возможной смене его «прописки» “Ъ” подтвердил высокопоставленный собеседник в правительстве Смоленской области.

77-летний господин Воробьев с 1994 по 2007 год работал заместителем тогдашнего министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. В 2003-м получил звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях». В 2007 году был избран депутатом заксобрания Вологодской области и сразу делегирован в Совет федерации. Впоследствии он трижды переподтверждал свой мандат. С 2008 года — вице-спикер верхней палаты. Очередной срок полномочий господина Воробьева истекает в сентябре 2026 года. Сын Юрия Воробьева — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам источника “Ъ”, после выборов в вологодский парламент вакансией сенатора хочет распорядиться новый глава региона Георгий Филимонов, который в 2024-м пришел на смену «долгожителю» губернаторского корпуса Олегу Кувшинникову. Господин Филимонов сначала делегировал предшественника в СФ, однако уже спустя год заменил его на бывшего вице-губернатора Евгения Богомазова. «Теперь борцу с "Красным и Белым" нужно и второе сенаторское место»,— объяснил собеседник “Ъ”.

Источник в правительстве Вологодской области заявил “Ъ”, что официального решения о переходе Юрия Воробьева в Смоленскую область еще нет, поэтому рассуждать о кандидатуре нового сенатора пока преждевременно. В приемной вице-спикера отказались от комментариев “Ъ”, перенаправив вопросы в пресс-службу верхней палаты.

Возможная смена «прописки» таким тяжеловесом, как Юрий Воробьев, говорит о том, что у губернатора Филимонова есть серьезный личный ресурс «и сенаторов он может подбирать под себя», считает политолог Константин Калачев. «Видимо, возможности Воробьева-старшего ему не нужны»,— отмечает он.

Андрей Прах; Александр Асадчий, Смоленск