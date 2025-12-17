В научно-экспертном совете Совбеза РФ обсудили угрозы от квантовых технологий

Комитет по проблемам информационной безопасности научно-экспертного совета Совета Безопасности РФ обсудил угрозы информационной безопасности для страны, связанные с развитием квантовых технологий. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«На заседании были рассмотрены основные угрозы информационной безопасности Российской Федерации, связанные с развитием квантовых технологий. Отмечено, что используемые и перспективные российские криптографические алгоритмы в настоящее время позволяют обеспечить гарантированную стойкость,— говорится в сообщении.— Вместе с тем развитие методов и способов компьютерных атак с использованием технологий квантовых вычислений требует проведения дальнейших фундаментальных и прикладных научных исследований по совершенствованию методов и способов защиты информации».

Члены комитета в качестве одного из перспективных направлений практической реализации квантовых технологий в контексте обеспечения информационной безопасности выделили технологии квантовых коммуникаций и квантового распределения ключей.

«Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рекомендовано провести во взаимодействии с научно-производственными организациями комплексные научно-экспериментальные исследования по созданию и внедрению средств защиты информации с использованием квантовых технологий, отвечающих требованиям информационной безопасности», — добавили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Ранее стало известно, что в России по инициативе «Росатома» создадут Квантовый университет. Соглашение об учреждении организации на полях V Конгресса молодых ученых подписали ректоры МИФИ, МФТИ, МИСИС и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Предполагается, что университет станет сетевым образовательным центром в области квантовых технологий. Он объединит в единую систему уже существующие в вузах программы подготовки квантового профиля.

Елена Черненко