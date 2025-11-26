В России создадут Квантовый университет

В России по инициативе «Росатома» создадут Квантовый университет. Соглашение об учреждении организации на полях V Конгресса молодых ученых подписали ректоры МИФИ, МФТИ, МИСИС и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Предполагается, что университет станет сетевым образовательным центром в области квантовых технологий. Он объединит в единую систему уже существующие в вузах программы подготовки квантового профиля.

В пресс-службе «Росатома» заявили, что цель проекта — «формирование поколения высококвалифицированных кадров для квантовой индустрии» и «содействие внедрению квантовых технологий в реальный сектор экономики». А в будущем возможно научно-образовательное сотрудничество с партнерами из государств-членов БРИКС и СНГ «в целях создания и масштабирования передовой образовательной модели по квантовым технологиям». Начало работы сетевого Квантового университета запланировано на сентябрь 2026 года, сказал ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко: «Мы планируем, что первый набор должен составить несколько десятков человек, и отбор желающих учиться там будет достаточно жесткий».

«Создание Квантового университета позволит объединить усилия ведущих научных школ, привлечь талантливую молодежь, сформировать единое пространство для реализации прорывных проектов и их последующей коммерциализации. Это критически важно для обеспечения технологического суверенитета страны», — заявила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Предложение о создании Квантового университета «Росатом» выдвинул еще в 2023 году на Форуме будущих технологий. Идею поддержал президент Владимир Путин и внес ее в перечень президентских поручений.

Полина Мотызлевская