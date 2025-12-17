Еще одного уроженца Закавказья обвинили в похищении бизнесмена в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 13 февраля арестовал Исмаила Насуханова, задержанного накануне по делу о похищении, грабеже и вымогательстве (ст. 126, 162 и 163 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В октябре под стражу по этому делу арестовали Турпала Ахмедханова, Автандила Мутошвили, Ерванда Назаряна, Минкаила Хамидова.

По версии следствия, в конце сентября фигуранты заманили предпринимателя в кафе во Всеволожске, где сообщили о якобы имеющемся долге его брата перед представителями их сообщества в размере 2,4 млн рублей.

Бизнесмен отказался выплачивать долг, после чего его избили и потребовали отдать автомобиль Mercedes C180. Угрожая расправой, участники банды посадили потерпевшего в свою машину и отвезли к дому. Там уроженцы Закавказья забрали машину и документы к ней.

