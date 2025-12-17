В Ростове новостройки обогнали по цене вторичное жилье на 18%

В декабре 2025 года цена за один квадратный метр в новостройках Ростова-на-Дону на 18% превысила стоимость жилья на вторичном рынке. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы платформы «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В конце года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова составила 171,6 тыс. руб., в то время как на вторичном рынке она равна 145 тыс. руб. На общероссийском уровне наблюдается тенденция к увеличению разрыва между этими сегментами: в настоящее время новостройки в крупных городах стоят в среднем на 27% дороже, чем готовое жилье, тогда как год назад различие составляло 20%.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, способствующих ускоренному росту цен на первичное жилье. Среди них — значительные затраты на строительство, комиссии банков по семейной ипотеке, которые включены в стоимость, а также общее оживление покупательского интереса.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону в ноябре составила 156,7 тыс. руб., что на 7,9% больше, чем в начале года.

Наталья Белоштейн